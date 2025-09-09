Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B270 - Grumbach (Kreis Kusel) (ots)

Am Nachmittag des 08.09.2025 kam es im Einmündungsbereich zur B270 und der K65 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 22-jährige Pkwfahrerin beabsichtigte von der K65 auf die B270 einzufahren, um ihre Fahrt nach links in Richtung Lauterecken fortzusetzen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 49-jährigen Fahrers eines Transporters, welcher zeitgleich die B270 von Lauterecken kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein befuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Transporter und dem Pkw, wobei beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Durch die Kollision wurde der 49-jährige Fahrer des Transporters verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem klagte der 22-jährige Beifahrer vom unfallbeteiligten Pkw über Kopfschmerzen. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen und beide Fahrzeuge sichergestellt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B270 in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig vollgesperrt. Zudem beteiligten sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen an den Einsatzmaßnahmen. |pilek

