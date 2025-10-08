Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pedelec-Diebstahl aus Geräteraum

Varel (ots)

In der Nacht vom 8. Oktober 2025 zwischen 00:01 und 03:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude in der Karl-Nieraad-Straße in Varel, indem sie eine verschlossene Kunststofftür aufdrückten. Aus dem Geräteraum entwendeten sie ein Pedelec. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

