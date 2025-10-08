Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pedelec-Diebstahl aus Geräteraum
Varel (ots)
In der Nacht vom 8. Oktober 2025 zwischen 00:01 und 03:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude in der Karl-Nieraad-Straße in Varel, indem sie eine verschlossene Kunststofftür aufdrückten. Aus dem Geräteraum entwendeten sie ein Pedelec. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell