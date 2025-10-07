Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl - Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag (02.10.2025) kam es gegen 17:20 Uhr in einem Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl, bei dem ein Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Beschuldigte mehrere Packungen Rindersteak, die er in seiner Kleidung versteckte. Anschließend verließ er den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Der Sicherheitsmitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter nach kurzer Flucht stellen.

Im Zuge der anschließenden Rangelei versuchte der Beschuldigte sich aktiv zu befreien, wurde jedoch zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei zog sich der Sicherheitsmitarbeiter eine leichte Verletzung am Knie zu.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell