Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Frau stürzt über zurückgelassenen Baustellenfuß

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen (06.10.2025), gegen 06:10 Uhr, kam es in der Neuteicher Straße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Frau einen Baustellenabsperrzaun. Die Standfüße des Zauns ließ sie dabei auf dem Gehweg zurück. Kurz darauf stürzte eine Passantin über einen der Metallfüße und verletzte sich am rechten Bein so schwer, dass sie nicht mehr eigenständig aufstehen konnte. Die Polizei Wilhelmshaven sucht in diesem Zusammenhang nach der bislang unbekannten Beschuldigten.

Beschreibung der Frau:

- weiblich - ca. 160-165 cm groß - "mollige" Statur - trug einen schwarz-weißen Wollpullover - schulterlange, dunkle und fettige Haare - insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Frau geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell