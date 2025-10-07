Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jugendliche beim Ladendiebstahl ertappt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagvormittag (06.10.2025), gegen 11:05 Uhr, wurden in einem Bekleidungsgeschäft am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zwei 16-jährige Jugendliche beim Diebstahl ertappt.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden gemeinsam eine Umkleidekabine und zogen sich dort Kleidungsstücke des Geschäfts unter ihre eigene Kleidung. Noch im Laden wurden sie vom Personal angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell