PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jugendliche beim Ladendiebstahl ertappt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagvormittag (06.10.2025), gegen 11:05 Uhr, wurden in einem Bekleidungsgeschäft am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zwei 16-jährige Jugendliche beim Diebstahl ertappt.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden gemeinsam eine Umkleidekabine und zogen sich dort Kleidungsstücke des Geschäfts unter ihre eigene Kleidung. Noch im Laden wurden sie vom Personal angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:08

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 23.09.2025, 23:00 Uhr bis 04.10.2025, 15:15 Uhr kam es in der Bismarckstraße, Höhe Hausnummer 33 (Parkstreifen stadteinwärts), zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer Opel wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am linken Heckstoßfänger beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:00

    POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - Täter flüchten mit E-Scooter

    Wilhelmshaven (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (05.10.2025), gegen 03:45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich zwei bislang unbekannte männliche Täter dem Opfer auf einem E-Scooter. Die Täter umkreisten den Mann zunächst, bevor sie ihn unvermittelt zu Boden stießen. Anschließend entnahmen sie ihm die Geldbörse aus der hinteren ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 13:00

    POL-WHV: PK Varel Betrachtungszeitraum 02.10.2025-05.10.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Unfallgeschehen/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den folgenden Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel/Dangast Am 03.10.25, gegen 15:20 Uhr, touchierte der Führer eines Pkw (vermutlich BMW) einen Stromkasten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren