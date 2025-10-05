Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PK Varel Betrachtungszeitraum 02.10.2025-05.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Unfallgeschehen/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den folgenden Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel/Dangast

Am 03.10.25, gegen 15:20 Uhr, touchierte der Führer eines Pkw (vermutlich BMW) einen Stromkasten in Varel/Dangast, Schmidt-Rottluff-Straße, und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Varel/Obenstrohe

Im Zeitraum vom Donnerstag, 02.10., 08:00 Uhr und Freitag, 03.10., 17:30 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Wiefelsteder Straße geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle.

