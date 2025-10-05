PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PK Varel Betrachtungszeitraum 02.10.2025-05.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Unfallgeschehen/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den folgenden Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel/Dangast

Am 03.10.25, gegen 15:20 Uhr, touchierte der Führer eines Pkw (vermutlich BMW) einen Stromkasten in Varel/Dangast, Schmidt-Rottluff-Straße, und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Varel/Obenstrohe

Im Zeitraum vom Donnerstag, 02.10., 08:00 Uhr und Freitag, 03.10., 17:30 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Wiefelsteder Straße geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 05.10.2025 – 13:00

    POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 03.-05.10.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Sande Leergutdiebstahl aus Außenbereich eines Restaurants in Sande In der Zeit vom 03.10.2025, 23:00 Uhr bis 04.10.2025, 09:00 Uhr, kam es zum Diebstahl einer größeren Menge Leergut aus einem rückwärtigen Außenbereich eines Restaurants an der Hauptstraße 116 in Sande. Die Täter entwendeten etwa 15 Kisten diversen Leerguts, sowie im Außenbereich abgelegte Sitzauflagen. Aufgrund der Menge des ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 13:00

    POL-WHV: Pressemeldung WHV 04./05.10.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Körperverletzung auf dem Börsenplatz Mehrere Personen schlugen in der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr auf dem Börsenplatz auf einen 24-jährigen Mann ein und verletzten ihn im Gesicht. Das Opfer kam in Begleitung zweier Frauen auf eine Gruppe Heranwachsender zu, worauf sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. In der Folge kam es aus der etwa 10-köpfigen Gruppe heraus zu ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:42

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariates Jever vom 03.10.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Sande Körperverletzungen bei einer Diskothek in Sande In der Nacht vom 02.10.2025, auf den 03.10.2025 kam es zu zwei Körperverletzungen bei einer Diskothek in der Weserstraße in Sande. Gegen 02:35 Uhr schlug ein 17-jähriger im Innenraum der Diskothek drei Umstehende, zwei davon ebenfalls 17 und einer 16 Jahre alt, mit der Faust ins Gesicht. ...

    mehr
