Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariates Jever vom 03.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Sande

Körperverletzungen bei einer Diskothek in Sande

In der Nacht vom 02.10.2025, auf den 03.10.2025 kam es zu zwei Körperverletzungen bei einer Diskothek in der Weserstraße in Sande.

Gegen 02:35 Uhr schlug ein 17-jähriger im Innenraum der Diskothek drei Umstehende, zwei davon ebenfalls 17 und einer 16 Jahre alt, mit der Faust ins Gesicht.

Gegen 04:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Diskothek zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Eine Gruppe von vier jungen Männern wurde von einer etwa 10-köpfigen Tätergruppe angegriffen und mit Schlägen verletzt. Die Täter entfernten sich vor Eintreffen der Polizei vom Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Jever

Fahrraddiebstahl vor Kneipe in Jever

Am 03.10.2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr, wurde ein gesichert abgestelltes Fahrrad vor einer Kneipe in der Steinstraße 2 in Jever entwendet.

Das Fahrrad war mit einem Schloss angeschlossen, konnte jedoch losgerissen werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Langewerth

Sachbeschädigung an Fenstern durch Steinwürfe in Langewerth

Am 02.10.2025, gegen 22:30 Uhr, wurden zwei Wohnungsfenster einer Wohnung im Obergeschoss in der Accumer Landstraße 50A, in Langewerth beschädigt.

Die Bewohner wurden zum Tatzeitpunkt durch lautes Knallen hellhörig und stellten fest, dass mehrere Glaselemente der äußeren Verglasung der Fenster offenbar in Folge von Steinwürfen zerborsten waren.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

