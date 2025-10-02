PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße (K 294) in Schortens

Schortens (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße (K 294) in Schortens zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Fahrzeugführer alleinbeteiligt tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pkw die Oldenburger Straße (K 294) aus Richtung Ostiem kommend in Fahrtrichtung Sande. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Ersthelfer zogen den Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz des schnellen und engagierten Einsatzes verstarb der Mann wenig später noch am Unfallort.

Die vier eingesetzten Ersthelfer erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgase, konnten jedoch vor Ort medizinisch versorgt und entlassen werden.

Die Polizei Jever hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Betreuung der Angehörigen und Ersthelfer sind derzeit Mitarbeiterinnen der Notfallseelsorge im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

