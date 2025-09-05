Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zivile Verkehrsfahnder stoppen Fahrer unter Kokaineinfluss

Lorsch (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.09.) stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen in der Friedensstraße einen 44-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle reagierte ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis. Zudem ist der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben. Gegen die 38 Jahre alte Halterin des Fahrzeugs erstattete die Polizei außerdem Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

