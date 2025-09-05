Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Grillhütte in Vollbrand

Riedstadt (ots)

Die Grillhütte in Crumstadt, in Verlängerung der Poppenheimer Straße, stand am frühen Freitagmorgen (05.09.), gegen 4.40 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen anschließend, konnten aber nicht verhindern, dass die Hütte durch die Flammen komplett zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

