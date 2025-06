Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Betrugstat zum Nachteil einer Seniorin - Polizei warnt vor Betrugsmasche und sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am 30.05.2025 (Freitag) ist es zwischen 17.50 Uhr und 18.10 Uhr zu einer Betrugstat zum Nachteil einer 85-jährigen Elmshornerin in der Rethfelder Straße gekommen.

Gegen 17.50 Uhr klingelte eine männliche Person an der Haustür der Seniorin. Angeblich hatte der Mann den Auftrag der Kontrolle der Telefonfestnetzanschlüsse. Der Mann trug ein Schlüsselband der Deutsche Telekom um den Hals. An diesem Band hing eine Ausweiskarte, die ihn als berechtigten Mitarbeiter ausweisen sollte. Die Dame gewährte dem Mann Zutritt und es wurden dann die Telefondosen in Augenschein genommen. Nach kurzer Zeit verlangte der Mann 4,95 Euro für seine Dienste und Zahlung musste unbedingt über sein mitgebrachtes Smartphone erfolgen. Die Geschädigte sollte ihre EC-Karte an das Gerät halten und stellte fest, dass die Daten der EC-Karte auf dem Display angezeigt wurden. Auch die Pin-Nummer, die sie in die Tastatur eingab wurde offen auf dem Display angezeigt. Als dies erledigt war, nahm der Mann sein Smartphone, griff sich zusätzlich die EC-Karte und verließ fluchtartig die Wohnung.

Eine Sperrung der EC-Karte wurde umgehend veranlasst. Über eine Geldabhebung ist bisher noch nichts bekannt.

Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden:

- Ca. 170-180 cm groß, - schlanke Statur, - kurze schwarze Haare, - dunkle Jeans, beiges Poloshirt mit kurzen Ärmeln, - sprach fließend Deutsch.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizeistelle Elmshorn geführt. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

Tipps ihrer Polizei:

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Opfer der Täterinnen und Täter sind fast ausschließlich ältere, teils hochbetagte Menschen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.

Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

zu entnehmen.

Michael Bergmann

