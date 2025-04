POL-OF: Beamte stellten gestohlenen Roller sicher und nahmen mutmaßlichen Exhibitionisten fest; Wer hat den T-Roc beschädigt? ; Brand im Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftshaues und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Beamte stellten gestohlenen Roller sicher und nahmen mutmaßlichen Exhibitionisten fest - Offenbach

(fg) Arbeitsreicher Beginn des vergangenen Nachtdiensts für die Beamten des Polizeireviers Offenbach: Am Montagabend stellten eingesetzte Streifenbeamte in der Adam-Marsch-Straße einen gestohlenen Roller sicher und nahmen einen mutmaßlichen Exhibitionisten in der Rödernstraße vorläufig fest. Gegen 19.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Aschaffenburger Straße ein Rollerfahrer auf, der daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidete Unbekannte nahm den Polizeiwagen offensichtlich im Rückspiegel wahr und floh über einen Fußgängerüberweg in Richtung Adam-Marsch-Straße. Im Bereich der 20er-Hausnummern stellte er den Roller ab und floh. Der Unbekannte hatte einen Rucksack bei sich. Bei der Überprüfung des Gefährts stellten die Polizisten fest, dass dieses in der Nacht zum 15. April 2025 aus einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Lilistraße entwendet worden war. Daher wurde der Roller, an dem sich falsche Kennzeichenschilder befanden, sichergestellt. Aufgrund der angebrachten Kennzeichen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs gefertigt. Einer weiteren Streife gelang es einen 49 Jahre alten Mann in der Rödernstraße vorläufig festzunehmen, der sich gegen 19.45 Uhr gegenüber einer 40-Jährigen entblößt haben soll. Er habe sein Glied herausgeholt und an diesem herumgespielt. Der mutmaßliche Exhibitionist musste mit zur Wache. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen zu. Zeugen, die den davonlaufenden Rollerfahrer in der Adam-Marsch-Straße gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Wer hat den T-Roc beschädigt? - Offenbach

(cb) Am Montag, zwischen 13 Uhr und 17.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen am Fahrbahnrand in der Dornbuschstraße (30er-Hausnummern) abgestellten T-Roc mit EU-Kennzeichen. Vermutlich verursachte dieser den Schaden beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern flüchtete der Unbekannte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-5100 an die Polizei in Offenbach.

3. Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt - Obertshausen / Heusenstamm

(cb) Beamte der Polizeistation Heusenstamm führten am Montag, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, an zwei Örtlichkeiten ihres Dienstgebietes stationäre Verkehrskontrollen durch. Der Fokus der Schutzleute lag dabei bei der Verfolgung / Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. An den beiden stationären Kontrollstellen, einmal an der L3117 / Udenhoutstraße in Obertshausen und zum Zweiten in der Isenburger Straße in Heusenstamm kontrollierten die Schutzleute insgesamt 63 Fahrzeuge und 89 Personen. Neben diversen Ordnungswidrigkeiten wie Gurt - und Handyverstößen leiteten die Ordnungshüter in vier Fällen Strafverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel ein. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

4. Polizeibeamte beleidigt und bedroht: Zwei Tatverdächtige mussten mit zur Wache - Mühlheim am Main

(fg) Gleich mehrere Strafanzeigen kommen auf zwei Tatverdächtige zu, die am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, in der Rodaustraße gegenüber der Polizei ausfällig geworden sein sollen. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer im Alter von 34 und 38 Jahren werden wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidung und Sachbeschädigung geführt. Ein Zeuge meldete sich am Montagabend telefonisch bei der Polizei und gab an, dass eine Personengruppe mehrere Mülltonnen auf die Dietesheimer Straße geworfen hätte. Eine Streife machte sich daher umgehend auf den Weg und konnte die zuvor beschriebene Personengruppe in Höhe der Bahnhofstraße ("Brückmühl-Parkplatz") feststellen. Als die Streife sich im Fahrzeug näherte, soll diese durch zwei Personen aus der Gruppe heraus unvermittelt und mehrfach beleidigt worden sein. Einer der beiden soll hierbei mehrmals den Mittelfinger in Richtung der Beamten gestreckt haben. Weiterhin soll der 38 Jahre alte Verdächtige seine Hose heruntergezogen und sein nacktes Gesäß entgegengestreckt haben. Im weiteren Verlauf hätten die beiden Verdächtigen, die kurz darauf vorläufig festgenommen werden konnten, Bedrohungen ausgesprochen. Im Rahmen der Sachbearbeitung auf der Dienststelle soll der 38-Jährige massiv gegen die Wand in einem der dortigen Büros getreten haben, sodass Sachschaden entstand. Aufgrund dessen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gefertigt. Zeugen, die die Personengruppe beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim.

5. 37 Lastkraftwagen und ein Bus kontrolliert: Polizei hatte gewerblichen Güterverkehr im Blick - Rodgau / Weiskirchen

(fg) Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle hat die Polizei am Montag auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen in Fahrtrichtung Köln an der Autobahn 3 vor allem Lastkraftwagen unter die Lupe genommen und dabei einige Verstöße festgestellt. Mit Unterstützung des Zolls kontrollierten die Beamten ab 8.30 Uhr 37 Lastkraftwagen, einen Bus und insgesamt 51 Personen. Drei Fahrzeuge durften nicht weiterfahren; Gründe hierfür waren eine defekte Bremsanlage, mangelhafte Ladungssicherung und ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften. Am Ende des Tages standen 24 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz zu Buche, die sich sowohl gegen Fahrer, als auch die jeweiligen Halter(-firmen) richteten. Ein Großteil davon waren Überschreitungen der Lenkzeiten beziehungsweise Unterschreitungen der Ruhezeiten. Denn nur wer ausgeschlafen und physisch in der Lage ist, kann sicher am Straßenverkehr teilnehmen. Des Weiteren beanstandeten die Verkehrsspezialisten fehlende Tageskontrollblätter.

Bei den Kontrolltätigkeiten hatten die Beamten zudem die geladenen Güter sowie die entsprechende Sicherung im Blick. Bei Überladungen etwa kann sich der Bremsweg der Fahrzeuge deutlich verlängern und dadurch ein erhöhtes Gefahrenpotential entstehen, auch für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Insgesamt ahndeten die Verkehrsspezialisten fünf Ladungs- und sieben Geschwindigkeitsverstöße. Zwölf Kontrollierte mussten Sicherheitsleistungen hinterlegen; diese summierten sich am Montag auf rund 18.000 Euro. Nebst den bereits aufgeführten Verstößen konnten noch diverse Steuerverstöße und Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Die Polizisten werden auch weiterhin ein Augenmerk auf den gewerblichen Verkehr haben und weitere zielgerichtete Kontrollen durchführen.

6. Brand im Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftshaues - Rodgau / Nieder- Roden

(cb) Am Dienstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, informierte ein Anwohner die Rettungsleitstelle über eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses in der Oberen Marktstraße (10er-Hausnummern). Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand, der vermutlich im Kellergeschoss ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr setzte unter anderem Drehleitern zur Rettung der Hausbewohner ein. Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Laut ersten Erkenntnissen könnte der Akku eines Pedelec, welches in einem der Kellerabteile stand, den Brand verursacht haben. Die Brandursachenermittler des Fachkommissariats haben die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Derzeit können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

