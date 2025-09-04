PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Tankstelle/Kriminelle erbeuten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro

Bensheim (ots)

Eine Tankstelle "Am Junkergarten" in Schwanheim geriet in der Nacht zum Donnerstag (04.09.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Täter auf Zigaretten. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude ein und entwendete anschließend zielgerichtet Zigaretten. Sie flüchteten mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

