POL-DA: Bensheim: Einbruch in Tankstelle/Kriminelle erbeuten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro
Bensheim (ots)
Eine Tankstelle "Am Junkergarten" in Schwanheim geriet in der Nacht zum Donnerstag (04.09.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Täter auf Zigaretten. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude ein und entwendete anschließend zielgerichtet Zigaretten. Sie flüchteten mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.
Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.
