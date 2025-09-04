Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Tag der offenen Tür" bei der Polizei

Rüsselsheim (ots)

Am Sonntag, den 7. September, ist es so weit: Zwischen 12 und 16 Uhr laden wir alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu unserem "Tag der offenen Tür" in Rüsselsheim ein - im Rahmen der landesweiten Respekt-Kampagne.

Nach intensiver Vorbereitung erwartet unsere Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Aktionen für Groß und Klein. Aufgrund des zu erwartenden Besucherandrangs empfehlen wir die Anreise mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr. Für Fahrräder steht ein ausgewiesener Fahrradparkplatz direkt auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

Für alle, die mit dem Auto anreisen, gibt es öffentliche Parkmöglichkeiten im Bereich eines nahegelegenen Discounters und Getränkemarktes sowie im Gewerbegebiet "Im Hasengrund".

Alle weiteren Informationen zum Programm und den vielfältigen Aktionen finden Sie hier: https://ppsh.polizei.hessen.de/Startseite/

