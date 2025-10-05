Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 03.-05.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Sande

Leergutdiebstahl aus Außenbereich eines Restaurants in Sande

In der Zeit vom 03.10.2025, 23:00 Uhr bis 04.10.2025, 09:00 Uhr, kam es zum Diebstahl einer größeren Menge Leergut aus einem rückwärtigen Außenbereich eines Restaurants an der Hauptstraße 116 in Sande.

Die Täter entwendeten etwa 15 Kisten diversen Leerguts, sowie im Außenbereich abgelegte Sitzauflagen.

Aufgrund der Menge des Leerguts ist anzunehmen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger für die Tat genutzt haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung vor einer Diskothek in Sande

Am 05.10.2025, gegen 05:35 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich einer Diskothek in Sande in der Weserstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Unvermittelt wurde ein 20-Jähriger von mehreren Tätern angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Der Mann wurde zwecks Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Schortens

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Abkommen von Fahrbahn in Schortens

Am 04.10.2025, gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw die Mühlenreihe in Schortens, OT: Sillenstede aus Richtung Waddewarden kommend. Zudem befand sich ein 17-Jähriger als Beifahrer im Fahrzeug.

Ausgangs einer Rechtskurve geriet der Pkw ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug in einen Straßengraben.

Die beiden Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Verkehrsunfallflucht im fließenden Verkehr auf der Menkestraße in Schortens

Am 04.10.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es an der Einmündung Menkestraße und Mühlenweg in Schortens zu einem Verkehrsunfall.

Während eine 27-Jährige mit ihrem Pkw verkehrsbedingt auf der Menkestraße vor der Einmündung warten musste, sei linksseitig ein Lkw-Anhänger Gespann an ihrem Pkw vorbeigefahren und nach links in den Mühlenweg abgebogen. Dabei der der wartende Pkw linksseitig vom Gespann gestreift worden, woraufhin Sachschäden entstanden seien.

Der Fahrzeugführer des Gespanns habe seine Fahrt auf dem Mühlenweg fortgesetzt, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

