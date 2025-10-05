PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung WHV 04./05.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzung auf dem Börsenplatz

Mehrere Personen schlugen in der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr auf dem Börsenplatz auf einen 24-jährigen Mann ein und verletzten ihn im Gesicht. Das Opfer kam in Begleitung zweier Frauen auf eine Gruppe Heranwachsender zu, worauf sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. In der Folge kam es aus der etwa 10-köpfigen Gruppe heraus zu Schlägen gegen das Opfer, an denen sich mehrere Gruppenmitglieder beteiligten. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in Richtung Bahnhof. Einige Gruppenmitglieder konnten von der Polizei festgestellt werden. Zeugenhinweise zum Tatablauf und den Tätern werden unter 04421/9420 an die Polizei erbeten.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zu Sonntag gegen 01:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Schillerstraße in Wilhelmshaven einen 26-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 1,74%o. Dem Mann wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Mannes sicher und verhinderte die Weiterfahrt.

E-Scooter-Fahrer nehmen Opfer die Geldbörse ab

Gegen 03:45 Uhr am Sonntagmorgen umkreisten zwei männliche Personen auf einem E-Scooter in der Markstraße einen 52-jährigen Mann und schubsten ihn zu Boden. Anschließend nahmen sie die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Mannes an sich und entfernten sich unerkannt. Die Polizei erbitte Zeugenhinweise zu Tat und Täter unter 04421/9420.

Bereits gegen 00:20 Uhr am Sonntagmorgen kam es in der Störtebekerstraße in Wilhelmshaven ebenfalls zur Abnahme einer Geldbörse bei einem 45-jährigen Opfer. Das Opfer befand sich zu Fuß auf dem Heimweg, wobei es von hinten von zwei männlichen Personen mit Pfefferspray attackiert worden sei. Anschließend habe einer der Täter die Geldbörse des Opfers mit einem dreistelligen Bargeldbetrag aus der Gesäßtasche entnommen und beide Täter seien zu Fuß geflüchtet. Das leicht verletzte Opfer konnte keine Täterbeschreibung abgeben. Zeugenhinweise werden unter 04421/9420 erbeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei um 10:00 Uhr im Mühlenweg in Wilhelmshaven einen 57-jährigen Pkw-Fahrer du stellte fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Es folgte die Untersagung und Verhinderung der Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 11:42

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariates Jever vom 03.10.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Sande Körperverletzungen bei einer Diskothek in Sande In der Nacht vom 02.10.2025, auf den 03.10.2025 kam es zu zwei Körperverletzungen bei einer Diskothek in der Weserstraße in Sande. Gegen 02:35 Uhr schlug ein 17-jähriger im Innenraum der Diskothek drei Umstehende, zwei davon ebenfalls 17 und einer 16 Jahre alt, mit der Faust ins Gesicht. ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 22:57

    POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße (K 294) in Schortens

    Schortens (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße (K 294) in Schortens zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Fahrzeugführer alleinbeteiligt tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pkw die Oldenburger Straße (K 294) aus Richtung Ostiem kommend in Fahrtrichtung Sande. In einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren