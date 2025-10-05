Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung WHV 04./05.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzung auf dem Börsenplatz

Mehrere Personen schlugen in der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr auf dem Börsenplatz auf einen 24-jährigen Mann ein und verletzten ihn im Gesicht. Das Opfer kam in Begleitung zweier Frauen auf eine Gruppe Heranwachsender zu, worauf sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. In der Folge kam es aus der etwa 10-köpfigen Gruppe heraus zu Schlägen gegen das Opfer, an denen sich mehrere Gruppenmitglieder beteiligten. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in Richtung Bahnhof. Einige Gruppenmitglieder konnten von der Polizei festgestellt werden. Zeugenhinweise zum Tatablauf und den Tätern werden unter 04421/9420 an die Polizei erbeten.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zu Sonntag gegen 01:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Schillerstraße in Wilhelmshaven einen 26-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 1,74%o. Dem Mann wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Mannes sicher und verhinderte die Weiterfahrt.

E-Scooter-Fahrer nehmen Opfer die Geldbörse ab

Gegen 03:45 Uhr am Sonntagmorgen umkreisten zwei männliche Personen auf einem E-Scooter in der Markstraße einen 52-jährigen Mann und schubsten ihn zu Boden. Anschließend nahmen sie die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Mannes an sich und entfernten sich unerkannt. Die Polizei erbitte Zeugenhinweise zu Tat und Täter unter 04421/9420.

Bereits gegen 00:20 Uhr am Sonntagmorgen kam es in der Störtebekerstraße in Wilhelmshaven ebenfalls zur Abnahme einer Geldbörse bei einem 45-jährigen Opfer. Das Opfer befand sich zu Fuß auf dem Heimweg, wobei es von hinten von zwei männlichen Personen mit Pfefferspray attackiert worden sei. Anschließend habe einer der Täter die Geldbörse des Opfers mit einem dreistelligen Bargeldbetrag aus der Gesäßtasche entnommen und beide Täter seien zu Fuß geflüchtet. Das leicht verletzte Opfer konnte keine Täterbeschreibung abgeben. Zeugenhinweise werden unter 04421/9420 erbeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei um 10:00 Uhr im Mühlenweg in Wilhelmshaven einen 57-jährigen Pkw-Fahrer du stellte fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Es folgte die Untersagung und Verhinderung der Weiterfahrt.

