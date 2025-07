Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sonnenschirme von Hotelgelände gestohlen

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. Juli 2025) haben unbekannte Täter aus dem Außenbereich eines Hotels an der Danziger Straße zwei Gastro-Sonnenschirme entwendet. Offenbar beschädigten sie einen Holzzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer sperrigen Beute in unbekannte Richtung. Die beige-farbenen Schirme trugen Werbeaufschriften der "Erdinger"-Brauerei. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

