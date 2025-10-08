Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Varel (ots)

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, gegen 15:55 Uhr kam es in der Friedrich-August-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Radfahrerin auf einem Pedelec.

Der Fahrer des Transporters verließ nach rechts eine Auffahrt und übersah dabei die auf der Straße fahrende Radfahrerin. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radfahrerin vom Fahrrad springen und verletzte sich dabei leicht.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell