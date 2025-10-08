PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unfallflucht nach Verkehrsunfall auf dem Banter Weg - Motorradfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.09.2025 kam es gegen Mittag auf dem Banter Weg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die bislang unbekannte Fahrerin eines grünen Kleinwagens den Banter Weg in nördlicher Fahrtrichtung. Im Bereich einer Fahrbahnverbreiterung hielt sie sich zunächst auf der linken Seite der Fahrbahn. Dahinter fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Opel Corsa, rechts daneben ein 49-jähriger Motorradfahrer. Plötzlich wechselte die Fahrzeugführerin unvermittelt von der linken auf die rechte Fahrbahnseite, ohne den Fahrstreifenwechsel anzukündigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Opel-Fahrer stark ab. Der nachfolgende Motorradfahrer musste ebenfalls stark bremsen, kam dabei zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad gegen den Opel Corsa.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die unbekannte Fahrerin hielt zunächst am Fahrbahnrand, setzte ihre Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Personenbeschreibung: - weiblich - klein - blonde, schulterlange Haare Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zur flüchtigen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

