Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Sömmerda (ots)

Am Mittwochmorgen stoppte die Polizei in Sömmerda einen 41-jährigen Autofahrer. Der Mann war mit einem Skoda in der Schallenburger Straße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Skoda mit gestohlenen Kennzeichen versehen war und zudem keine Zulassung besaß. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (SE)

