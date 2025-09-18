Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Herrenfahrrad in Sömmerda gestohlen
Sömmerda (ots)
Am Mittwochabend entwendete ein Unbekannter in der Kölledaer Straße in Sömmerda ein Herrenfahrrad. Das Rad war mit einem Sicherheitsschloss gesichert, welches der Täter durchtrennte. Anschließend nahm er das Fahrrad im Wert von etwa 100 Euro an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Diebstahl gegen 21:30 Uhr fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)
