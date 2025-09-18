Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Radlader von Baustelle gestohlen
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte in Erfurt eine Baumaschine. Die Täter gelangten auf ein Baustellengelände im Ortsteil Ilversgehofen und starteten auf bislang unbekannte Weise einen Radlader. Mit der Maschine im Wert von etwa 72.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl am Mittwochmorgen und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)
