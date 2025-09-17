Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handy aus Rucksack gestohlen

Erfurt (ots)

Dienstagabend wurde einem 46-jährigen Erfurter das Mobiltelefon aus dem Rucksack gestohlen. Gegen 18:00 Uhr war er in der Johannesstraße unterwegs gewesen, als sich ihm drei unbekannte Männer näherten. Einer lenkte ihn ab, indem er ihn von der Seite anpustete, während ein weiterer in den Rucksack griff und das Handy entwendete. Anschließend flüchteten die drei Täter mit ihrer Beute in Richtung Magdeburger Allee. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (SE)

