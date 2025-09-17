PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handy aus Rucksack gestohlen

Erfurt (ots)

Dienstagabend wurde einem 46-jährigen Erfurter das Mobiltelefon aus dem Rucksack gestohlen. Gegen 18:00 Uhr war er in der Johannesstraße unterwegs gewesen, als sich ihm drei unbekannte Männer näherten. Einer lenkte ihn ab, indem er ihn von der Seite anpustete, während ein weiterer in den Rucksack griff und das Handy entwendete. Anschließend flüchteten die drei Täter mit ihrer Beute in Richtung Magdeburger Allee. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:32

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchter Raubstraftat auf dem Erfurter Domplatz

    Erfurt (ots) - Montagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer versuchten Raubstraftat. Kurz vor 16:00 Uhr war ein 85-jähriger Mann mit seiner Frau am Eingang der Tiefgarage auf dem Domplatz unterwegs gewesen, als zwei unbekannte Männer auf ihn zuliefen. Einer der Täter griff nach der Bauchtasche des Seniors und versuchte, diese zu entreißen. Dabei ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:22

    LPI-EF: Gestohlenes Pedelec per Ortung wiedergefunden

    Erfurt (ots) - Dienstagnachmittag entwendeten Unbekannte in der Straße Bei den Froschäckern in Erfurt ein hochwertiges Pedelec. Die Täter gelangten auf das Gelände einer Firma und nahmen das Rad vom dortigen Fahrradabstellplatz mit. Dabei zerstörten sie das Sicherheitsschloss im Wert von rund 50 Euro. Das Pedelec selbst hat einen Wert von mehr als 5.100 Euro. Der Besitzer konnte sein Rad orten und informierte die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:21

    LPI-EF: Lkw beschädigt Hausfassade und fährt davon

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Dienstagnachmittag beschädigte ein 46-jähriger Lkw-Fahrer in Werningshausen im Landkreis Sömmerda die Fassade eines Wohnhauses und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen blieb er beim Rangieren mit der Hebebühne an der Hauswand hängen und setzte seine Fahrt fort. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Noch vor dem Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren