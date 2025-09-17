Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Pedelec per Ortung wiedergefunden

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag entwendeten Unbekannte in der Straße Bei den Froschäckern in Erfurt ein hochwertiges Pedelec. Die Täter gelangten auf das Gelände einer Firma und nahmen das Rad vom dortigen Fahrradabstellplatz mit. Dabei zerstörten sie das Sicherheitsschloss im Wert von rund 50 Euro. Das Pedelec selbst hat einen Wert von mehr als 5.100 Euro. Der Besitzer konnte sein Rad orten und informierte die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten wurde das Pedelec in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Max-Planck-Straße aufgefunden. Nach erfolgter Spurensicherung wurde es an den Eigentümer zurückgegeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

