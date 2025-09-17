Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Thüringer Polizei präsentiert sich auf der Blaulichtmeile in Gebesee

Landkreis Sömmerda (ots)

Anlässlich des 140-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Gebesee findet am Samstag, 20.09.2025, eine große Blaulichtmeile statt. Ab 11:00 Uhr stellen sich in der Robert-Koch-Straße zahlreiche Hilfsorganisationen mit ihrer Technik und ihrer Arbeit vor.

Neben verschiedenen Feuerwehren, Rettungsdiensten, dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr und der DRF Luftrettung ist auch die Thüringer Polizei vertreten. Besucherinnen und Besucher können dabei einen Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei aus nächster Nähe besichtigen. Außerdem steht das Team der Nachwuchsgewinnung bereit, um Fragen rund um die Einstellung und Ausbildung bei der Thüringer Polizei zu beantworten. Ergänzt wird das Angebot durch das Team der Kampagne #RespektdenRettern aus dem Thüringer Innenministerium, das für mehr Wertschätzung und Rückhalt gegenüber Einsatzkräften wirbt.

Die Thüringer Polizei freut sich auf zahlreiche interessierte Gäste, tolle Gespräche und spannende Begegnungen in Gebesee. (DS)

