Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Garage in Bischleben-Stedten
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte mit Gewalt das Tor einer Garage im Erfurter Ortsteil Bischleben-Stedten auf. Aus dem Inneren entwendeten sie u. a. Werkzeug, ein Ladegerät und eine Jacke im Gesamtwert von rund 400 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Eigentümer stellte den Einbruch am Montagmorgen fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. (SE)
