Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Erfurter Unternehmen

Erfurt (ots)

Erfolglose Diebe versuchten in den vergangenen Tagen in ein Unternehmen für Kühlgeräte in Erfurt einzubrechen. Dazu setzten die Unbekannten an einem Schiebetor an, um in die Innenräume zu gelangen. Das Tor hielt jedoch stand, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. Zurück blieben ein beschädigtes Rolltor und ein Schlüsselkasten sowie ein zerstörter Notknopf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 5.500 Euro. Mitarbeiter bemerkten den Einbruchsversuch am Montagmorgen und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell