Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenrestaurant

Erfurt (ots)

Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannte in eine Gaststätte im Erfurter Stadtteil Johannesplatz ein. Kurz vor 06:00 Uhr verschafften sich die Täter über eine Hintertür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in der Roßlauer Straße, in dem sie ein Türschloss beschädigten. Aus dem Restaurant entwendeten sie Leergut im Wert von etwa 20 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell