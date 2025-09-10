Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Riesbürg: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 17:20 Uhr wollte eine 71-Jährige mit einem Daimler-Benz aus einem Parkplatz am Goldberg auf die K3305 auffahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 23-jährigen Audi-Lenkerin, die aus Richtung Pflaumloch kam. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von ca.10.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr beim Wenden einen VW Polo, der in der Krähenfeldstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

