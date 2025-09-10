POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Diebstahl
Aalen (ots)
Waiblingen: Diebstahl von Pedelec Akkus
Von Sonntagmorgen 10.00 Uhr bis Dienstagmorgen 6.10 Uhr wurden in der Straße Schippertsäcker zwei E-Bike Akkus im Wert von je 700 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich festgestellt haben, werden gebeten sich unter 07151 950422 bei der Polizei in Waiblingen zu melden.
Schorndorf: Unfall mit Leichtverletztem
Am Dienstagnachmittag kam es in der Benzstraße zu einem Auffahrunfall von drei Fahrzeugen. Ein 30 Jahre alter Mercedes Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt stehenden 77- Jährigen in seinem VW auf. Dieser wird durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden Mercedes einer 32- Jährigen aufgeschoben. Der 77- Jährige verletzt sich durch den Aufprall leicht am Bein. Die Unfallschäden konnten noch nicht beziffert werden.
