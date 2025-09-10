PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Diebstahl von Pedelec Akkus

Von Sonntagmorgen 10.00 Uhr bis Dienstagmorgen 6.10 Uhr wurden in der Straße Schippertsäcker zwei E-Bike Akkus im Wert von je 700 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich festgestellt haben, werden gebeten sich unter 07151 950422 bei der Polizei in Waiblingen zu melden.

Schorndorf: Unfall mit Leichtverletztem

Am Dienstagnachmittag kam es in der Benzstraße zu einem Auffahrunfall von drei Fahrzeugen. Ein 30 Jahre alter Mercedes Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt stehenden 77- Jährigen in seinem VW auf. Dieser wird durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden Mercedes einer 32- Jährigen aufgeschoben. Der 77- Jährige verletzt sich durch den Aufprall leicht am Bein. Die Unfallschäden konnten noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

