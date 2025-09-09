Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Von Wohnwagen überrollt - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Diebstahl von Pedelec

Ein rotes Pedelec der Marke Haibike, AllmtnCF 12 mit einem Neupreis in Höhe von etwa 7000 Euro wurde zwischen Montag, 18.08.25 und Sonntag, 07.09.25 im Forellenweg entwendet. Das Bike war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Dewangen: Von Wohnwagen überrollt

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr wollte ein 84-jähriger Mann in der Eiderhalde einen Wohnwagen mit einem sogenannten Mover von der Straße in eine Hofeinfahrt fahren. Hierbei vergaß er vermutlich den Mover zu arretieren, so dass sich beim Lösen der Bremsen der Wohnwagen in Bewegung setzte und den Mann überrollte. Der 84-Jährige war unter dem Wohnwagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Unterkochen: Fensterscheiben beschädigt

Mittels drei Steinen wurden mehrere Fensterscheiben der Gymnastikhalle der Friedensschule in der Schulstraße beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07361 955990 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Mit seinem Renault Master befuhr am Dienstag gegen 9:20 Uhr ein 26-Jähriger die Landstraße 1060 von Eggenrot in Richtung Ellwangen. An der Einmündung auf die B290 in Richtung Jagstzell, wollte der 26-Jährige nach links einbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden VW Passat, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heubach: Hausfassade beschmiert

Mit Farbe wurde zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, eine Hausfassade in der Rosensteinstraße beschmiert. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen