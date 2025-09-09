PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Welzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 67 Jahre alte Fahrerin eines Renault Twingo befuhr am Sonntag gegen 15:00 Uhr die L1150 von Welzheim in Richtung Schorndorf. Kurz nach Eselshalden kam ihr ein weißer Kleinwagen mit zwei Insassen entgegen. Hierbei kam der Fahrer zu weit nach links und touchierte den Außenspiegel des Renault. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 beim Polizeiposten Welzheim zu melden.

Fellbach: Tankdeckel an Pkw beschädigt

Zwischen Montag (01.09.2025) und Sonntag (07.09.2025) wurde der Tankdeckel eines Seat, der im Meisenweg geparkt war, beschädigt. Der genaue Tathergang ist unklar, jedoch konnten am Pkw Rußspuren festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Werkstatt in der Daimlerstraße einzubrechen. Die Diebe scheiterten an der Zugangstüre zum Gebäude, hinterließen allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

