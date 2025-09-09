Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Ein Peugeot-Fahrer befuhr am Dienstag kurz nach 16:00 Uhr die Hauptstraße aus Strümpfelbach kommend in Richtung Endersbach und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Einmündung Seemühle in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er frontal mit dem Smart einer entgegenkommenden Autofahrerin. Der Unfallverursacher wurde beim Unfall leicht, die Smart-Fahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Aktuell (Stand 17:15 Uhr) ist die Straße einseitig befahrbar. Neben zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen war die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz.

