Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Werkzeug von Baustelle

Erfurt (ots)

Unbekannte trieben am vergangenen Wochenende in der Erfurter Puschkinstraße ihr Unwesen. Zwischen Freitag und Montag verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Tiefgarage eines Neubaus. Von dort gelangten sie in mehrere Wohnhäuser, indem sie drei Bautüren mit Gewalt aufbrachen. Die Täter entwendeten Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro. Durch die beschädigten Türen entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (DS)

