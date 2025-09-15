LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag versuchte ein 35-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Geschäft am Berliner Platz in Erfurt zu stehlen. Gegen 13:00 Uhr nahm er Waren im Wert von etwa 19 Euro aus den Auslagen und verstaute sie in seinem Rucksack. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Mann versuchte zu flüchten und stieß dabei einen ...

