Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Sonntagabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Gegen 21:20 Uhr war ein 57-jähriger Skoda-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Rothenberga und Schafau unterwegs gewesen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Während der Mann unverletzt blieb, verendete das Reh an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

  • 15.09.2025 – 11:18

    LPI-EF: An Tankstelle mit Falschgeld bezahlt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda beglich ein Unbekannter Anfang September seine Tankrechnung in Kindelbrück mit einem gefälschten 50-Euro-Schein. Der falsche Geldschein fiel erst auf, als eine Mitarbeiterin der Tankstelle die Einnahmen am Freitagvormittag bei der Bank einzahlen wollte. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die Beamten stellten den Schein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:17

    LPI-EF: Staubsaugerautomaten an Tankstelle aufgebrochen

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Sonntag machten sich Unbekannte an einer Tankstelle im Erfurter Ortsteil Daberstedt an zwei Staubsaugerautomaten zu schaffen. Sie brachen die Münzeinwürfe gewaltsam auf und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ein Zeuge entdeckte den Einbruch am ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:17

    LPI-EF: Ladendieb in Erfurt festgehalten

    Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag versuchte ein 35-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Geschäft am Berliner Platz in Erfurt zu stehlen. Gegen 13:00 Uhr nahm er Waren im Wert von etwa 19 Euro aus den Auslagen und verstaute sie in seinem Rucksack. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Mann versuchte zu flüchten und stieß dabei einen ...

    mehr
