Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: An Tankstelle mit Falschgeld bezahlt
Landkreis Sömmerda (ots)
Im Landkreis Sömmerda beglich ein Unbekannter Anfang September seine Tankrechnung in Kindelbrück mit einem gefälschten 50-Euro-Schein. Der falsche Geldschein fiel erst auf, als eine Mitarbeiterin der Tankstelle die Einnahmen am Freitagvormittag bei der Bank einzahlen wollte. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die Beamten stellten den Schein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. (SE)
