LPI-EF: An Tankstelle mit Falschgeld bezahlt

Erfurt (ots) - Am Samstagabend wurde einem 18-jährigen Mann in Erfurt das Handy entwendet. Gegen 23:15 Uhr war er mit einem Freund in der Meienbergstraße unterwegs gewesen, als ein Unbekannter die beiden ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Kurz darauf packte der Täter den Arm des 18-Jährigen, griff in dessen Hosentasche und nahm das Mobiltelefon im Wert von etwa 500 Euro an sich. Anschließend flüchtete er in ...

mehr