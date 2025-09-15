Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 18-Jährigem Handy gestohlen

Erfurt (ots)

Am Samstagabend wurde einem 18-jährigen Mann in Erfurt das Handy entwendet. Gegen 23:15 Uhr war er mit einem Freund in der Meienbergstraße unterwegs gewesen, als ein Unbekannter die beiden ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Kurz darauf packte der Täter den Arm des 18-Jährigen, griff in dessen Hosentasche und nahm das Mobiltelefon im Wert von etwa 500 Euro an sich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde alarmiert. Mithilfe einer Ortung konnte das Handy kurze Zeit später in einer nahegelegenen Straße aufgefunden werden. Der Täter hatte es dort zurückgelassen. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell