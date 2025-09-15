LPI-EF: Reifen an mehreren Autos zerstochen

Gebesee (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14. September 2025) zwei hochwertige Fahrräder von einem abgeparkten BMW in der Ortslage Gebesee. Die Geschädigten hatten ein Mountainbike, sowie ein Pedelec auf einem Fahrradträger am Fahrzeug gesichert. Sämtliche Sicherungseinrichtungen des Trägers wurden durch die Täter zerstört. Anschließend entwendeten sie die Fahrräder im Gesamtwert von über 7.000 Euro. Es entstand ...

