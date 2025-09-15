PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen an mehreren Autos zerstochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag beschädigten Unbekannte im Erfurter Stadtteil Am Roten Berg mehrere Fahrzeuge. An insgesamt sechs Autos zerstachen sie die Reifen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Zeuge bemerkte die beschädigten Fahrzeuge am Samstagmorgen und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

