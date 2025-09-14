PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Fahrrädern

Gebesee (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14. September 2025) zwei hochwertige Fahrräder von einem abgeparkten BMW in der Ortslage Gebesee. Die Geschädigten hatten ein Mountainbike, sowie ein Pedelec auf einem Fahrradträger am Fahrzeug gesichert. Sämtliche Sicherungseinrichtungen des Trägers wurden durch die Täter zerstört. Anschließend entwendeten sie die Fahrräder im Gesamtwert von über 7.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die in der Tatnacht im Bereich Gebesee verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 574325100 bei der Polizeiinspektion Sömmerda zu melden. (TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:51

    LPI-EF: Brand in Mehrfamilienhaus

    Sömmerda (ots) - Am Freitag, den 12.09.2025, kam es in den frühen Morgenstunden in Sömmerda in der Lucas-Cranach-Straße zum Brand in der Wohnung eines 38-jährigen Bewohners eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich eine sogenannte Powerstation aufgrund eines technischen Defekts vermutlich infolge eines Kurzschlusses. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 00:09

    LPI-EF: Streit eskaliert

    Erfurt (ots) - Am frühen Freitagabend verabredeten sich ein 48-jähriger und 43 Jahre alter Mann in der Nähe einer Reitschule im Norden Erfurts zu einem Treffen. Doch anstatt ihre bestehenden Differenzen friedlich zu lösen, gerieten beide in eine handfeste Auseinandersetzung. Mit einem derzeit noch nicht bekannten Gegenstand schlug der 48 Jahre alte Mann seinem Kontrahenten gegen Kopf und Oberkörper und fügte ihm hierdurch leichte Verletzungen zu. Dieser wiederum setzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren