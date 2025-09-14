Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Fahrrädern

Gebesee (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14. September 2025) zwei hochwertige Fahrräder von einem abgeparkten BMW in der Ortslage Gebesee. Die Geschädigten hatten ein Mountainbike, sowie ein Pedelec auf einem Fahrradträger am Fahrzeug gesichert. Sämtliche Sicherungseinrichtungen des Trägers wurden durch die Täter zerstört. Anschließend entwendeten sie die Fahrräder im Gesamtwert von über 7.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die in der Tatnacht im Bereich Gebesee verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 574325100 bei der Polizeiinspektion Sömmerda zu melden. (TS)

