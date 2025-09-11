Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Brand eines leerstehenden Hauses
Rudolstadt (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 15.30 Uhr, kam es in Rudolstadt in der Käthe-Kollwitz-Straße zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses. Trotz des schnellen und umfangreichen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Haus nicht mehr gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Der Sachschaden wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell