Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unverschlossene Autos im Visier - Polizei bittet um Aufmerksamkeit

Saalfeld (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Saalfeld wiederholt zu Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Der Täter oder die Täter nutzten dabei vor allem unverschlossene PKWs und schlugen in Momenten kurzer Unaufmerksamkeit der Fahrzeughalter zu. Die Polizei weist eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug stets ordnungsgemäß zu verschließen- auch bei nur kurzen Erledigungen oder Stopps. Ein unbeaufsichtigtes, unverschlossenes Fahrzeug bietet Tätern eine einfache Gelegenheit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

