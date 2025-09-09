Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrug durch aufmerksame Zeugin verhindert

Schleiz (ots)

Vor einem größeren finanziellen Schaden bewahrte am gestrigen Tag die aufmerksame Mitarbeiterin eines Supermarktes in Schleiz eine ältere Dame. Die 82-Jährige wollte Pay-Safe Karten im Wert von 500,-Euro kaufen. Auf Nachfrage wofür sie diese braucht, gab die Frau an, dass ihr dafür ein Gewinn in Höhe von 49.000,- Euro in Aussicht gestellt wurde. Die Mitarbeiterin erkannte den vermeintlichen Betrug, klärte die Dame darüber auf und verständigte die Polizei. Ein Schaden konnte somit verhindert werden.

