Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.00 Uhr, befuhr die 27-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Charlottenstraße und fuhr hier gegen einen abgeparkten PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit der Frau ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

