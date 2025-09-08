PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, gegen 21.15 Uhr, befuhr die 45-jährige Radfahrerin die Straße aus Richtung Kulmberghaus kommend in Richtung Schlosskulm. Kurz vor dem Ortseingang Schlosskulm querten mehrere Rehe die Straße. Die Frau bremste aufgrund dessen stark ab und stürzte über den Lenker ihres Fahrrades. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

