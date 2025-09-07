Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in Kita
Wurzbach (ots)
Zwischen dem 06.09.2025, 17:30 Uhr und dem 07.09.2025, 16:30 Uhr begaben sich ein oder mehrer Täter Am Wurzbächle in Wurzbach in die Kita Kunderbund. Im Büro der Kita wurde aus einer Geldkassette Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel. - Nr.: 03663-4310 entgegen.
