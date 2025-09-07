LPI-SLF: Einbruch in Kita

Schleiz (ots) - Am 05.09.2025 gegen 16:00 Uhr parkte eine Skoda-Fahrerin ihren Pkw auf dem DISKA-Parkplatz in der Greizer Straße in Schleiz. Trotz des Aufenthalts von nur wenigen Minuten im Supermarkt kam es zu einer Beschädigung an ihrem Kfz durch einen vorbeifahrenden Sattelzug. Der Fahrer des Sattelzug verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung der entstandenen Schäden zu kümmern. Hinweise zum weißen Sattelzug mit Aufschrift auf der Außenwand des ...

mehr