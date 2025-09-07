PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Einbruch in Kita

Wurzbach (ots)

Zwischen dem 06.09.2025, 17:30 Uhr und dem 07.09.2025, 16:30 Uhr begaben sich ein oder mehrer Täter Am Wurzbächle in Wurzbach in die Kita Kunderbund. Im Büro der Kita wurde aus einer Geldkassette Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel. - Nr.: 03663-4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

