Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Schleiz (ots)

Am 05.09.2025 gegen 16:00 Uhr parkte eine Skoda-Fahrerin ihren Pkw auf dem DISKA-Parkplatz in der Greizer Straße in Schleiz. Trotz des Aufenthalts von nur wenigen Minuten im Supermarkt kam es zu einer Beschädigung an ihrem Kfz durch einen vorbeifahrenden Sattelzug. Der Fahrer des Sattelzug verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung der entstandenen Schäden zu kümmern. Hinweise zum weißen Sattelzug mit Aufschrift auf der Außenwand des Sattelaufliegers und/oder den verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der tel. Nr.: 036634310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

