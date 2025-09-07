Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht bei Enduro Challenge in Neuhaus-Schierschnitz

Föritztal (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025 parkte eine Fahrzeugführerin ihren weißen VW, T-ROC gegen ca. 08:00 Uhr am Fahrbahnrand der in Neuhaus-Schierschnitz befindlichen Industriestraße anlässlich der 25. East Enduro Challenge, im Startbereich der Challenge ab. Als die Fahrzeugführerin gegen ca. 22:45 Uhr zu ihren Fahrzeug zurückkehrt, stellte sie eine erhebliche und unfallbedingte Beschädigung an dem Heck ihres Fahrzeugs fest. Der festgestellte Unfallschaden beläuft sich nach ersten Einstätzungen auf ca. 4000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich widerrechtlich und unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Verursacher konnten im Rahmen der Unfallaufnahme nicht ermittelt werden. Daher werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden und Ihre Wahrnehmungen bezüglich des Unfalls mitzuteilen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell