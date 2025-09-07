Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Saalfeld (ots)

Am Freitag, dem 05.09.2025 gegen 15:00 Uhr kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 88-jähriger Fahrzeugführer eines Ford beabsichtigte aus seiner Hauseinfahrt auszufahren, hierbei übersah er eine zwölfjährige Radfahrerin, die mit ihrem 9-jährigen Bruder den Gehweg befuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem PKW. Die Radfahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Beamten konnten das Fahrzeug in der Nahbereichsfahndung antreffen und den Fahrzeugführer zu Rede stellen. Ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfall wurde noch vor Ort eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich im Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

