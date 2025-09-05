PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden, ohne Verletzte

Drognitz (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:30 Uhr in der Ortsstraße in Drognitz zu einem Brand mehrerer Wohngebäude. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, nachdem zwei Wohnhäuser samt angrenzender Scheunen aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen standen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konzentrierte sich die Feuerwehr zunächst darauf, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Dennoch griff das Feuer im Verlauf auf insgesamt drei Wohnhäuser, die zugehörigen Grundstücke sowie teilweise die auf den Höfen befindlichen Scheunen über. Glücklicherweise wurden keine Bewohner verletzt. Der entstandene Sachschaden ist nach ersten Einschätzungen erheblich und beläuft sich auf schätzungsweise eine Million Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden in alle Richtungen geführt. Wann der zuständige Brandursachenermittler den Brandort betreten kann, ist derzeit unklar. Grund dafür sind die noch andauernden Löscharbeiten sowie eine mögliche Einsturzgefahr. Ob ein nicht unerhebliches Gewitter in der zurückliegenden Nacht mit dem Brand in Zusammenhang steht kann momentan weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.

Die Ortsstraße bleibt bis mindestens Freitagmittag, 12:00 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die 18 Personen, die momentan nicht in ihre Häuser zurück können, werden durch Vertreter der Gemeinde Drognitz betreut.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der KPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03672- 417 1464 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

