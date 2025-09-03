PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei warnt aktuell vor versuchten Trickbetrügen

Saale-Orla-Kreis (ots)

   Am heutigen Nachmittag kam es innerhalb von kurzer Zeit im Bereich
der PI Saale-Orla (Triptis, Neustadt und Remptendorf) zu zahlreichen 
Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe. Meist ältere Menschen
erhielten wieder Anrufe, bei denen Betrüger auf emotionale Art und 
Weise gezielt die "Schockstarre" nach betrügerisch geschilderten 
Autounfällen von Angehörigen ausnutzten. Bei diesen Anrufen geben 
sich die Täter als Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder 
Ärzte aus und behaupten, dass ein nahestehender Angehöriger in einer 
schweren Notlage, beispielsweise einen tödlichen Autounfall, 
verwickelt sei. Unter dem Vorwand, sofort Geld für Kautionen oder 
medizinische Behandlungen zu benötigen, setzen die Betrüger ihre 
Opfer massiv unter Druck. Erneut warnt die Polizei und appelliert bei
solchen Fällen zu umsichtigen Verhalten:
   - Bleiben Sie ruhig und übergeben Sie niemals Geld oder 
     Wertgegenstände an Unbekannte.
   - Weder Krankenhäuser, Gerichte oder die Polizei verlangen von 
     Ihnen in   diesem Zusammenhang Geld.
   - In Deutschland ist es nicht üblich eine Kaution zu erheben.
   - Geben Sie keine Kontonummern oder persönliche Daten von Ihnen 
     oder Ihren Angehörigen telefonisch heraus, auch nicht an 
     vermeintliche Bankangestellte.
   - Beenden Sie das Telefonat sofort und kontaktieren Sie die 
     vermeintlich betroffenen Angehörigen.
   - Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei und notieren sich die 
     angezeigte Rufnummer.
   - Warnsignale sind immer die Forderung von hohen Geldbeträgen und 
     die Übergabe über einen Kurier/ persönliche Abholung oder 
     Überweisung.

Bitte informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Bekannte oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen, da sie häufig das Ziel solcher Angriffe sind.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 03.09.2025 – 08:47

