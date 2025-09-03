Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei warnt aktuell vor versuchten Trickbetrügen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es innerhalb von kurzer Zeit im Bereich der PI Saale-Orla (Triptis, Neustadt und Remptendorf) zu zahlreichen Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe. Meist ältere Menschen erhielten wieder Anrufe, bei denen Betrüger auf emotionale Art und Weise gezielt die "Schockstarre" nach betrügerisch geschilderten Autounfällen von Angehörigen ausnutzten. Bei diesen Anrufen geben sich die Täter als Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder Ärzte aus und behaupten, dass ein nahestehender Angehöriger in einer schweren Notlage, beispielsweise einen tödlichen Autounfall, verwickelt sei. Unter dem Vorwand, sofort Geld für Kautionen oder medizinische Behandlungen zu benötigen, setzen die Betrüger ihre Opfer massiv unter Druck. Erneut warnt die Polizei und appelliert bei solchen Fällen zu umsichtigen Verhalten: - Bleiben Sie ruhig und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. - Weder Krankenhäuser, Gerichte oder die Polizei verlangen von Ihnen in diesem Zusammenhang Geld. - In Deutschland ist es nicht üblich eine Kaution zu erheben. - Geben Sie keine Kontonummern oder persönliche Daten von Ihnen oder Ihren Angehörigen telefonisch heraus, auch nicht an vermeintliche Bankangestellte. - Beenden Sie das Telefonat sofort und kontaktieren Sie die vermeintlich betroffenen Angehörigen. - Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei und notieren sich die angezeigte Rufnummer. - Warnsignale sind immer die Forderung von hohen Geldbeträgen und die Übergabe über einen Kurier/ persönliche Abholung oder Überweisung.

Bitte informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Bekannte oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen, da sie häufig das Ziel solcher Angriffe sind.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell